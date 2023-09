VIDÉO - Optimus, le robot d'Elon Musk sait ramasser des objets et faire du yoga

Dans la vidéo de démonstration, on aperçoit le robot en train de trier des blocs de couleurs de manière autonome au cours d’un exercice. Les gestes de la machine sont précis et fluides. Optimus peut même corriger ses propres erreurs, par exemple lorsqu'un bloc tombe sur le côté et qu'il doit le faire pivoter pour l’aligner correctement. Il est également capable de s’adapter aux changements qui interviennent dans son environnement, y compris lorsqu’un humain intervient et déplace des blocs.

Désormais, Optimus peut localiser précisément ses membres dans l'espace, explique son concepteur dans la vidéo. Son réseau neuronal fonctionne entièrement à bord, en utilisant uniquement la vision, souligne-t-il. Habile de ses deux mains, l’humanoïde étonne aussi par sa souplesse. Dans la deuxième partie de la vidéo, le robot réalise à la perfection des poses complexes de yoga.