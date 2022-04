Panne d'internet géante : des actes de sabotage

Et 300 km plus au nord, à Berck-sur-Mer dans le Pas-de-Calais, de nombreux habitants ont rencontré les mêmes soucis. Progressivement dans la journée, les connexions ont été rétablies, grâce à des contournements. Comme si au lieu d'emprunter une autoroute, Internet devait désormais passer par des départementales. Les dégâts sont importants. Et il faudra des jours pour les réparer. Ce soir, le parquet de Paris ouvre une enquête pour association de malfaiteurs.