VIDÉO - Patchs pour légumes, supérette autonome, mini-serre à salades... La technologie croque le quotidien

Dans le futur, on pourra faire nos courses plus rapidement, mais il y aura toujours le problème de la conservation des produits frais, et des fruits et légumes. Une start-up a eu une idée surprenante : prendre un autocollant et de le coller sur le fruit, un patch qui libère des composants qui le protège. Une petite révolution pour lutter contre le gaspillage alimentaire.