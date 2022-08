Pêche du futur : plus ciblée et respectueuse des océans

À Lorient, comme dans de nombreux ports français, les pratiques de pêche ont été améliorées ces dernières années. Quota mieux respecté, taille de filet plus adapté... Aujourd'hui, 56% des poissons consommés en France sont issus de la pêche durable, contre seulement 15% en 2002. Mais comment aller plus loin ? Prenons le large et observons un chalutier.