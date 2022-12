Streaming : ces plateformes qui permettent de profiter des codes Netflix ou Prime Vidéo d’un inconnu

Netflix, Disney +, Amazon Prime, Canal +, Salto... Les plateformes de streaming se multiplient et face à la concurrence et l'inflation, certaines augmentent leurs tarifs. Pour les utilisateurs, il faut alors choisir ou se retrouver à payer une facture toujours plus élevée chaque mois. Face à ce constat, des start-up se sont lancées pour mettre en relation les utilisateurs entre eux et permettre de rentabiliser les comptes des abonnements qui ne sont pas utilisés, comme l'explique la vidéo du 20H de TF1 ci-dessus.