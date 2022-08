Qu'est-ce que les voitures autonomes de niveau 3, autorisées en France dès jeudi ?

Au niveau 3, autorisé en France à partir du 1er septembre, la vitesse du véhicule est limitée à 60 km/h, et surtout le système ne peut être déclenché que sur des routes sans piétons ni cyclistes, et comportant un séparateur de voies, comme un terre-plein. La conduite semi-autonome sera donc limitée de facto à des autoroutes encombrées, ou à des axes comme le périphérique parisien. Des automobilistes allemands expérimentent déjà ce dispositif depuis le printemps dernier, comme on peut le voir dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article.