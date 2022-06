Quand les robots traquent les contrefaçons

Face à l'ampleur du phénomène, les grandes marques s'organisent et font désormais appel à des entreprises cyberinvestigation. Au lieu et la place des analystes, les robots traquent les arnaques, grâce à des algorithmes ultraperfectionnés. "Le robot va pouvoir analyser d'une part le texte, et d'autre part, l'image. Il va faire également la corrélation entre le produit qui est vendu, le prix. Il risque d'avoir une énorme différence entre le prix officiel et celui affiché", explique Hervé Putigny, PDG et cofondateur de Webdrone.