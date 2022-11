VIDÉO - Quand les supermarchés se prennent au jeu de TikTok et de YouTube pour faire leur pub

Eric Fourcade, directeur d'un supermarché E. Leclerc de Ribérac, en Dordogne, espère de même conquérir une nouvelle clientèle et prendre le relais des publicités papier grâce aux réseaux sociaux. "Quand on envoyait un prospectus dans la nature, on avait un retour chiffré. Aujourd'hui, par le net, on ne sait pas encore ce que ça donne. On espère pouvoir combler ce trou du papier", pointe-t-il.

Pour ce faire, il a fait appel à un consultant en communication digitale pour la grande distribution. Grâce à ses conseils, moyennant 2000 euros par mois, Jonathan Le Borgne promet des milliers de nouveaux abonnés. "Sur Facebook, le but n'est pas de faire un catalogue de promos, mais on va plutôt démystifier l'image de la grande distribution", explique-t-il. En ligne, pour se démarquer, il faut se montrer créatif. "L'ambition, c'est de donner envie d'acheter en ayant un ton peut-être plus personnel, plus authentique qu'un catalogue papier", poursuit le spécialiste. Dans son package, il propose notamment une série de vidéos pour présenter le magasin, par exemple en filmant le pâtissier de l'enseigne en cuisine, en train de confectionner une bûche de Noël.