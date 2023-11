VIDÉO - Les mots de passe les plus utilisés par les Français... sont toujours les plus faciles à pirater

Une étude récente confirme que les Français sont trop négligents dans le choix de leurs mots de passe. La plupart sont déchiffrables en moins d’une seconde. Le JT de TF1 se penche sur ce manque de créativité et délivre des conseils pour y remédier.

Les Français manquent d’originalité, mais surtout de prudence. La nouvelle étude annuelle du site spécialisé Nordpass indique en effet que les trois mots de passe les plus utilisés par nos compatriotes sont : "123456", "123456789" et "azerty". Dans le top 10, on trouve aussi "loulou", "000000", "doudou" ou encore "password"… Cela pourrait prêter à sourire si le site n'agrémentait pas cette liste du temps moyen nécessaire à un pirate informatique pour déchiffrer chacun d’entre eux, à savoir moins d’une seconde. Il est toujours temps de réagir.

Même les prénoms des proches, les années de naissance et autres lieux de vacances préférés sont considérés comme des proies faciles, surtout si, comme les Français que nous avons interrogés, vous avez tendance à les utiliser partout, dans une messagerie électronique, pour des achats ou des démarches administratives en ligne, de peur de les oublier. "Il y a des techniques qu’on appelle des ‘phrases mots de passe’, qui permettent de multiplier des combinaisons mémo-techniques pour complexifier son mot de passe", conseille Caroline Borriello, directrice technique de l’entreprise de sécurité mobile Pradeo.

Le site de la Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés) propose un générateur gratuit de ces phrases, accessible en cliquant ici, on ne peut plus simple d’utilisation, pour vous aider à compliquer vos mots de passe, et surtout les faire varier, avec des majuscules, des nombres et de la ponctuation, ce qui est essentiel à la protection de vos comptes et vos données personnelles, sans pour autant vous faire perdre vos repères de mémoire. Il est aussi fortement recommandé de les changer à intervalles réguliers, au moins tous les six mois. À vos claviers.