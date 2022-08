Randonnée : quand les applis remplacent la carte

Sur les hauteurs, même les vélos s'y mettent. Pierre-Yves et Martine Balduick parcourent les Alpes depuis des années. Un petit boîtier blanc ne quitte jamais leur guidon. Désormais, ils sont connectés. À la fin de la journée, leur parcours, leur temps et le dénivelé sont envoyés sur une application et partagés avec leurs amis de leur club de cyclisme dans le Nord. Ces derniers peuvent ainsi réagir et commenter. En fin de semaine, un bilan avec le classement de tous les utilisateurs est généré par l'application.