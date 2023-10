VIDÉO - Coupures Internet : la décision radicale d'un maire des Yvelines face à ses habitants exaspérés

La cause du problème se trouve dans les armoires de la ville qui alimentent chacune la connexion en fibre optique de 500 foyers. "Elles ne sont pas fermées, il n'y a pas de canon et n'importe qui peut les ouvrir au premier passage", souligne Nicolas. Résultat, non seulement elles sont accessibles à tous, mais à l'intérieur, c'est un immense bazar. Et au bout de chaque fil débranché, il y a une maison sans accès à Internet. Un rapide tour dans la ville permet de constater l'ampleur des dégâts. Partout, les mêmes armoires sont endommagées ou même complètement hors service. "On a signé une pétition dans la zone pour réparer l'armoire", avance un riverain. "C'est un calvaire pour tous ceux qui font du télétravail dans la résidence et on est nombreux", ajoute une jeune femme.

Las. Face à l'exaspération de sa population, le maire, Eddie Aït, a fait les comptes : ce sont "18 armoires sur les 25 qui sont aujourd'hui constatées par la police municipale comme dysfonctionnant", affirme-t-il. Du coup, il a pris une décision radicale : un arrêté municipal impose désormais à l'entreprise responsable des armoires fibre d'intervenir dans un délai de 48 heures en cas de problème, sous peine d'une amende de 1 500 euros. "Six premières amendes ont été adressées à l'opérateur récemment. Ça vous montre l'état d'exaspération de la population et le sentiment d'impuissance des élus qui sont confrontés tous les jours à des réclamations de leurs habitants. Et on ne peut pas continuer ainsi. Il faut des réponses, il faut que le système s'organise", s'insurge-t-il.