VIDÉO - Connectés et autonomes, les robots aspirateurs de plus en plus intelligents

Un Français sur dix a déjà opté pour un robot aspirateur. Les nouveaux modèles sont désormais capables de se repérer dans notre intérieur de façon étonnante. Mais attention à ces machines douées d'intelligence artificielle, qui commencent aussi à nous espionner.

Pour Anne-Catherine, passer l'aspirateur se résume à appuyer sur un bouton. Le reste, c'est son robot qui s'en charge. Pendant plus d'une demi-heure, il va arpenter tous les recoins de la maison, comme elle le montre dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Sa propriétaire, elle, en profite pour se détendre un peu et lire un livre.

Déjà 10% du marché

Visiblement, avec le robot, faire le ménage n'a plus rien d'une corvée. C'est grâce à des modèles toujours plus innovants, capables de dompter toutes les tâches, peu importe les obstacles qui peuvent se trouver sur sa route. À tel point qu'un aspirateur sur dix vendus aujourd'hui en France, est un robot. Un succès qui s'explique par des modèles plus performants qui ne se bloquent plus dans les câbles ou les tapis.

Option serpillière, avec capteur pour reconnaître le type de sol : nos aspirateurs deviennent de vrais ordinateurs. Envers de la médaille, ils peuvent être piratés, et transformés en espion à domicile. Ces robots pourraient aussi devenir le meilleur allié des marques qui veulent tout connaître de nous, car ils ont accès à des dizaines d'informations. De quoi mieux cibler la publicité qui vous est proposée.