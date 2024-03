Dans cette mairie des Yvelines, c'est une IA qui vous répond

L'intelligence artificielle se développe dans notre quotidien, et les mairies s'en emparent elles aussi. Le JT de TF1 vous montre deux exemples concrets, dans les Yvelines et en Isère.

"Je suis Optimus, votre nouvel assistant conversationnel". En appelant la mairie de Plaisir, commune des Yvelines, ce n'est pas une secrétaire qui décroche, mais un agent un peu particulier. Optimus, c'est de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas un robot, mais un logiciel programmé pour répondre à 284 questions, de l'inscription des enfants à la cantine au renouvellement des pièces d'identité.

Quand l'intelligence artificielle ne sait pas répondre, il passe l'une des deux standardistes à son poste en mairie. Lauriane reçoit 400 appels par jour. La moitié est traitée par Optimus, elle s'occupe des questions les plus complexes. "Optimus ne sait pas répondre à tout, ce n'est pas humain, explique la jeune femme. Il est conditionné pour répondre à certaines questions et pas à d'autres, c'est pour ça qu'on est toujours là".

Cette nouvelle technologie coûte à la commune 10.000 euros par an. Optimus est-il l'employé de l'année ? "Je ne me suis peut-être même pas aperçu que c'était un robot en fait", répond un usager. "Je trouve ça très confortable, on arrive à obtenir satisfaction", dit un autre. Une mère de famille se montre plus mesurée : "On a besoin quand même de parler directement avec la personne pour expliquer la situation".

Autre exemple d'utilisation de l'intelligence artificielle par les mairies : dans la commune de Saint-Savin (Isère), elle a permis de repérer 20 fuites dans les canalisations en à peine dix jours. Tout se fait depuis un ordinateur, les ingénieurs y renseignent différentes données : les matériaux des canalisations, leur âge, les fuites déjà observées et le type de sol. Avec toutes ces informations, l'intelligence artificielle indique les rues les plus susceptibles d'avoir des fuites.

Grâce à cet outil, en un an, la commune a pu éviter une perte de 150 mètres cubes d'eau. L'équivalent de trois piscines. Depuis 2019, plus de 40 collectivités locales en France ont fait appel à cette solution écologique et économique.