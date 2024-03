Durée de vie des smartphones : ce que la nouvelle règle européenne va changer à partir de juin 2025

Une nouvelle règle européenne sur les mises à jour et les batteries des téléphones portables entrera en vigueur en juin 2025. Les fabricants ont déjà commencé à l'anticiper. On vous explique.

Nos smartphones résistent-ils suffisamment à nos multiples sollicitations ? "Au bout de deux ans, je ne pouvais plus le mettre à jour du tout", réagit un passant dans le reportage de TF1 ci-dessus. "Les applications sont de plus en plus énergivores, il en faut toujours plus. Au bout d'un moment, c'est un peu l'obsolescence programmée", lance une autre. Bonne nouvelle face à ces constats : Samsung et Google ont tous deux récemment repoussé à sept ans la durée pendant laquelle seront assurées les mises à jour de leurs nouveaux appareils, anticipant l'entrée en application d'une nouvelle règle européenne.

En effet, à compter du 20 juin 2025, Bruxelles imposera aux marques de smartphones de garantir des mises à jour au moins cinq ans après l'arrivée sur le marché de la dernière unité du produit, soit sept ans après le lancement au regard de la durée habituelle de commercialisation du secteur.

"La plupart des clients cherchent toujours une batterie qui dure beaucoup plus dans le temps", constate auprès de TF1 Ouiza Chebbouk, réparatrice chez "Save" La mesure doit ainsi permettre aux consommateurs de conserver plus longtemps leurs smartphones et, selon la Commission européenne, de diviser par trois la consommation d'énergie liée à ces appareils, soit une économie de 14 térawatts/heure en 2030.

Mais selon Rodolphe Surdez, responsable technique au sein de la même enseigne de réparation, les utilisateurs oublient souvent qu'ils ont eux aussi un rôle à jouer. "On a une utilisation qui est plutôt intensive de son smartphone au quotidien. Et il y a des règles d'utilisation qui ne sont pas nécessairement respectées. Par exemple, ne laissez pas un téléphone branché toute la nuit", affirme-t-il dans notre reportage.

Vers la fin des portables bas de gamme ?

Comment les fabricants peuvent-ils garantir une longévité plus importante ? En deux mots, l'intelligence artificielle. "Prenons deux smartphones identiques, avec deux types d'usage différents - quelqu'un qui va beaucoup bouger et qui va faire des photos par exemple - l'intelligence artificielle va optimiser la batterie de sorte que les deux smartphones puissent durer le plus longtemps possible", explique face à notre caméra Gilles Dawidowicz, porte-parole de Google France.

Mais comme le soulignent Les Echos, certains professionnels redoutent que cette règle européenne entraîne la disparition des smartphones bas de gamme à moins de 200, voire 300 euros, faute de rentabilité. "C'est plutôt une bonne chose que les mises à jour se fassent plus tard et que les fabricants s'engagent là-dedans. Par contre, pour l'instant, ils ne le font que sur le modèle haut de gamme. Sur les modèles d'entrée de gamme, on n'a pas vraiment de garantie. On ne sait pas vraiment ce que ça va donner", alerte face à notre caméra Sébastien Gavois, rédacteur en chef de Next Impact.com.