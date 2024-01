REPORTAGE - Potager d'intérieur, barbecue révolutionnaire... le CES de Las Vegas présente la cuisine de demain

Les ingénieurs du futur s'intéressent aussi à notre alimentation. Ils étaient nombreux au CES de Las Vegas, le plus grand salon au monde consacré aux innovations. Avec un petit aperçu de ce qui se passera, peut-être demain, dans nos cuisines.

C'est LE rendez-vous du futur. L'édition 2024 du salon de l'électronique grand public (CES) de Las Vegas bat son plein aux États-Unis. Un événement qui permet d'avoir un aperçu des équipements qui pourraient accompagner nos vies dans le futur. Et parmi les stands les plus révolutionnaires : ceux qui proposent des innovations concernant notre alimentation. On y trouve notamment une start-up qui propose un potager d'intérieur, dans lequel il est possible de faire pousser salades et tomates, sans jamais leur faire voir la lumière du jour.

Un jeu d'enfant selon son inventeur. "On a créé un écosystème idéal dans lequel les plantes vont pousser trois fois plus vite qu'en temps normal et c'est totalement automatisé. La seule chose à laquelle vous devez réfléchir, c'est ce que vous souhaitez cultiver", explique Scott Massey, co-créateur d'Anu dans le reportage en tête de cet article. Tout cela est possible grâce à un arrosage automatique, des lumières led et une température constamment contrôlée. Pas besoin de graine non plus, à la place, le concepteur a créé des capsules à installer à l'intérieur d'une petite boîte.

Dans le futur, ce sont aussi nos cuisines qui vont évoluer, notamment l'électroménager qui sera de plus en plus connecté à l'intelligence artificielle. Par exemple, un réfrigérateur qui permet, lorsqu'on met un aliment à l'intérieur, de connaître en temps réel la date de péremption. Autre invention présentée au CES de Las Vegas, une cannette qui contient de la crème glacée ou un barbecue intelligent.

Vendu 3000 euros tout de même, l'appareil est capable de cuire n'importe quel aliment en un temps record. "Vous mettez la nourriture dedans 60, 90 secondes ou deux minutes maximum et c'est déjà prêt", affirme Pawan Sudera, qui propose le "Seergrills". Un appareil qui permet de réussir ses cuissons à coup sûr grâce, là aussi, à l'intelligence artificielle. "La machine va calculer toute seule le poids, la taille ou la température ambiante pour cuire la nourriture en fonction de vos préférences", promet-il. De quoi faciliter le temps passé en cuisine... et largement réduire notre utilité derrière les fourneaux.