REPORTAGE - Noyades : les pompiers bientôt équipés de drones pour secourir les victimes ?

"Le drone va vite. Il s'affranchit du terrain. Il peut évoluer en ligne droite, là où nos engins sont obligés de prendre la route, là où nos bateaux sont contraints de franchir des écluses", détaille le commandant Mathieu dans ce reportage du 20H de TF1. Les promesses sont fortes : quand il faut quatre à dix minutes pour une ambulance pour rejoindre une victime dans la capitale, il n'en faudra que deux à trois minutes pour le drone.

Cet atout majeur inspire les pompiers. Ils espèrent pouvoir l'équiper d'un petit défibrillateur. Le dispositif pourrait être posé à proximité d'une personne en arrêt cardiaque, afin qu'un passant puisse s'en servir et tenter de réanimer la victime plus rapidement. "C'est extrêmement simple d'utilisation. Il y a simplement à coller les électrodes [sur le corps de la personne] et suivre les consignes de l'appareil. Il fera l'analyse du patient et dira ensuite que faire", détaille le commandant.

Chaque année, à Paris, il y a environ 4.000 arrêts cardiaques. Si les drones étaient déployés à grande échelle avec ce dispositif, jusqu'à une personne sur quatre pourrait être sauvée, contre une sur dix actuellement.