VIDÉO - Besançon : découvrez Rocket, le chien le plus obéissant au monde

Si vous voyez des chiens promenés par leur maître, il n'y a rien d'extraordinaire à cela. Mais il y en a un qui sort du lot. Cet étrange animal n'aboie pas et n'a pas de poils. Et quand il marche, ses articulations grincent un peu. Aussi, c'est difficile pour lui de rester discret. Chaque promenade devient un évènement et attise la curiosité des passants, mi -amusés, mi-effrayés.