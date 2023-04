VIDÉO - "C’est là que ça passe le mieux" : la vie sans haut débit vue d’un village de la Manche 

Catherine habite dans l'une des nombreuses communes rurales de moins de 1 000 habitants privés de très haut débit Internet. Selon une étude publiée ce mardi par l'UFC-Que Choisir, près d'un foyer sur cinq - soit 11,8 millions de consommateurs - est concerné. Thierry, menuisier, travaille dans le secteur et il est lui-aussi confronté à des problèmes de réseau. "Il y a des clients qui me rappellent, trois semaines après, ils n'ont pas reçu de devis, donc c'est une galère, ça nous gêne dans notre boulot quoi !", s'exclame-t-il. Comme lui, de nombreux professionnels sont pénalisés par le manque de réseau.

À Domjean (Manche), Catherine, coiffeuse, n'accepte plus les paiements sans contact, trop longs et parfois risqués. Il est arrivé qu'elle ne soit pas payée. "Le montant était resté en suspens. Il n'était ni chez l'un, ni chez l'autre à cause du réseau", explique-t-elle. Cela la contraint aussi pour ses réservations. "Comme ce sont des personnes qui m'appellent avec un portable, des fois ça coupe, on n'entend pas, donc la personne rappelle plus tard parce que je n'ai pas compris ou s'il n'y a pas du tout de communication", poursuit-elle. Et d'ajouter : "en zone rurale, on est un peu oublié". D'ailleurs, il suffit de parcourir cinq kilomètres pour retrouver du très haut débit.