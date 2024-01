VIDÉO - TV transparente, toilettes connectées... La maison de demain innove et surprend

L’édition 2024 du CES de Las Vegas, le salon mondial de l’innovation, a fermé ses portes vendredi 12 janvier. Salle de bain, cuisine, salon ou encore toilettes... lors de rendez-vous, chaque pièce a eu droit à son lot d'innovations.

C'est LA maison du futur. Elle a été présentée lors du CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas, le salon mondial de l’innovation qui vient de fermer ses portes vendredi 12 janvier. À cette occasion, chaque pièce a eu droit à son lot d'inventions dopées à l'intelligence artificielle.

Des TV transparentes

Cette année, la grande nouveauté, c’est l'arrivée de la transparence sur les télévisions. "On a fait de la télévision un objet d'art. Dès que le mode transparent est activé et qu'on lance un programme, on a vraiment l'impression que l'image est un hologramme", explique Gregg Lee, employé chez LG Electronics.

Comme vous pouvez le voir sur l'image ci-dessous, cet écran OLED T de 77 pouces, n’est pas fixé au mur, mais plutôt enchâssé entre les montants d’une étagère métallique noire, conçue pour trôner au milieu du salon.

TF1

De son côté, Samsung joue la transparence totale, cette fois, avec son Micro LED transparent, plus lumineux encore, qui ne comporte cette fois pas de cadre, comme un rectangle de verre. Des deux produits, seul l’OLED T de LG est promis pour une arrivée commerciale cet été, mais son prix reste encore un mystère.

Afin de contrôler les télévisions, un bracelet connecté permettant de changer de chaîne par un simple mouvement de la main est également présenté. Une équipe de TF1 l'a testé sur place (voir l'image ci-dessous).

TF1

"Cela fonctionne avec votre télévision, mais aussi avec votre ordinateur, votre tablette... et tout ce qui nécessite une télécommande, vous le gérez avec la main", détaille Ohad Shevily, ingénieur chez Wearable Devices interrogé dans le reportage en tête de cet article.

Un matelas intelligent

Autre innovation présentée lors de ce CES : un matelas connecté bardé de capteurs. La promesse : "Vous n'aurez plus jamais mal au dos en vous réveillant". Doté d'intelligence artificielle, le matelas s'adapte en temps réel à la façon de dormir de son utilisateur.

"Il va étudier tous vos mouvements pendant la nuit, et agir en fonction. Si vous dormez sur le dos ou sur le côté, il va s'adapter pour un confort optimal du sommeil", affirme Daniel Lee qui employé au sein de l'entreprise Anssil Co. Lors de ce salon, de nombreux objets connectés ont été proposés pour aider les utilisateurs à retrouver leur sommeil perdu.

Des toilettes connectées

Autre innovation atypique : des toilettes pilotables via nos smartphones. "Vous pouvez utiliser ces toilettes sans les mains, grâce à votre téléphone. Je peux lever la lunette, tirer la chasse d'eau, changer la lumière et même grâce à des enceintes intégrées, lancer ma musique préférée", commente Kevin Anderson, responsable de produits chez Kolher, tout en réalisant divers réglages sur son portable.

TF1

Ces toilettes connectées coûtent près de 10.000 euros. Plusieurs entreprises ont profité de ce salon mondial pour tenter de rendre les maisons toujours plus intelligentes, avec, entre autres, des colliers pour chiens permettant de contrôler l'ouverture et la fermeture des portes à chaque fois que l'animal souhaite circuler.