VIDÉO - Chine : cette humanoïde est le premier robot PDG au monde

En Chine, les nouvelles technologies remplacent peu à peu les humains pour certaines tâches. Basée à Fuzhou, dans la province du Fujian, l’entreprise NetDragon Websoft, qui développe des jeux vidéo pour smartphone, a nommé au poste de PDG de sa filiale phare un robot humanoïde l’année dernière. Madame Tang Yu, c’est son nom, est devenu le la première intelligence artificielle (IA) au monde à diriger une entreprise. Dorénavant, c’est elle qui prend toutes les décisions, ou presque.

"Quand on a conçu Tang Yu, en 2017, elle était comme un nouveau-né. On a amassé des milliers de données pour l’aider à grandir. Petit à petit, elle a développé une conscience autonome", raconte, dans le reportage de TF1 en tête de cet article, Su Rua, qui occupe le poste d’ingénieur en chef au sein de l’entreprise. "On lui a donné forme humaine, parce qu’on veut que les employés se sentent à l’aise de communiquer avec elle. Si c’était un robot, une machine froide, ce serait plus difficile de tisser un lien", souligne-t-il.