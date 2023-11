VIDÉO - Des lasers sur l'autoroute : l'étonnante solution de la Chine contre la somnolence au volant

En Chine, des lasers ont été installés sur des autoroutes particulièrement accidentogènes afin de maintenir éveillés les conducteurs. Cette méthode est-elle vraiment efficace ? Regardez ce reportage des correspondantes de TF1 sur place.

On se croirait transporté dans le jeu vidéo Mario Kart. En Chine, des lasers multicolores clignotant toute la nuit sont installés depuis deux ans de chaque côté d'autoroutes, comme le montre le reportage du 20H de TF1 ci-dessus. Le but selon les autorités : tenir éveillés les automobilistes, et ainsi réduire le nombre d'accidents. Ces faisceaux lumineux sont générés par des projecteurs longue portée résistants à la pluie et alimentés par le réseau électrique.

Sur place, la méthode semble diviser. "Quand on conduit longtemps, on peut se sentir engourdi, et le fait de voir cette lumière cela nous réveille", réagit au micro de notre correspondante une automobiliste chinoise qui s'est arrêtée à une station-service. "Moi, je trouve que cela ne sert à rien. Quand il y a de la brume, c'est une zone où il y a beaucoup d'accidents. C'est sans doute pour cette raison qu'ils ont installé cela", estime un autre.

Cette autoroute de la côte Est est l'une des plus mortelles du pays. Selon l'Organisation Mondiale de la Santé, la Chine déplore près de trois fois plus de décès qu'en France. Ces faisceaux illuminent actuellement les autoroutes de six régions de Chine, mais aucun résultat n'a pour l'heure été publié.

Un expert en sécurité routière interrogé par TF1 juge la méthode contreproductive. "On peut avoir une réaction de l'ordre de la panique, et par conséquent, on peut avoir un comportement ou des réflexes qui seraient inappropriés par rapport à la situation", analyse Karl Auzou, fondateur de Good Angel, entreprise spécialisée dans la sécurité routière. En Chine, comme dans le reste du monde, la somnolence causerait près d'un quart des accidents de la route.