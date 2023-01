VIDÉO - États-Unis : mon serveur est un robot

La jeune entreprise qui commercialise ce robot depuis 2019 fait un carton actuellement. Et elle est très loin d’être la seule sur le créneau. Dans cl secteur de la restauration, du tourisme, et de l'hôtellerie, ces robots dits "de service" sont un énorme marché qui pourrait peser plus de 300 millions d’euros d’ici 2026.