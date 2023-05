VIDÉO - Fibre : bientôt la fin du "calvaire" pour se faire raccorder ?

Dans ce quartier proche de Limoges, c'est le sujet de conversation depuis des mois. Ici, ils ont vu les installateurs de fibre optique défiler. Mais la plupart ne la reçoivent toujours pas. La mère de famille que nous rencontrons bataille pour l'obtenir depuis un an et demi. "C'est un calvaire. On a enchaîné à peu près sept ou huit rendez-vous, on n'est jamais prévenu et surtout, il n'y a pas de suivi d'une équipe à l'autre. On ne sait pas, on n'a pas de personne à joindre", confie-t-elle dans le reportage du 20H de TF1 ci-dessus.