VIDÉO - Hyperloop : le train le plus rapide du monde bientôt testé... en Haute-Vienne

Certains élus espèrent que ce sera le point de départ d’un développement plus vaste. "Il y a plein d’autres métiers et d’autres technologies qui peuvent graviter autour du FluxJet, donc de l’Hyperloop, qui pourraient s’implanter ici et se co-développer finalement les unes avec les autres", soutient Vincent Léonie, adjoint au maire (PR) de Limoges et président de l’association "Hyperloop Limoges". La région Nouvelle-Aquitaine a versé une aide de deux millions d’euros à l’entreprise.

En France, la société canadienne s'intéresse à deux corridors, l’un reliant Paris au Havre et l’autre Paris à Toulouse, avec des arrêts possibles à Orléans et Limoges. Reste à savoir si les acteurs privés, principaux investisseurs, seront rejoints par les acteurs publics pour ce type de projet. "On aimerait des politiques publiques plus ambitieuses", avait déclaré, en 2021, Sébastien Gendron, le PDG de TransPod. La route sera encore longue. Mais le rêve est permis.