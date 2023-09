VIDÉO - "Il n'y a pas de chauffeur ?" : première en France, un bus autonome transporte des passagers

Aucune différence vu de l'extérieur. Dans ce bus autonome et 100% électrique, le chauffeur se tient derrière le volant, mais en réalité, c'est l'intelligence artificielle qui conduit. Le conducteur, lui, ne prend le volant qu'en cas d'urgence. "Il n'y a pas de chauffeur ? Je n'avais pas remarqué !", s'exclame une passagère de cette ligne RATP du Val-de-Marne, où le bus autonome circule sur six kilomètres entre Créteil et Sucy-en-Brie. Seule obligation pour les voyageurs : s'asseoir et mettre leur ceinture de sécurité. Car parfois, quand le bus se fait doubler de trop près, le freinage peut être sec, comme le montre le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article.