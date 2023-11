Immobilier : comment l'intelligence artificielle peut vous trouver la maison idéale

Laurence Laforgue s'apprête à emménager dans sa nouvelle maison, qu'elle a trouvé grâce à une intelligence artificielle. Via le site internet gratuit "lesclefsdechezmoi.fr", la recherche prend la forme d'une discussion entre Laurence et la machine, au sujet du lieu, du prix, ou encore du nombre de pièces. "Là, elle me demande si je veux des travaux, pas de travaux, ou envisageable", détaille-t-elle en scrutant son écran d'ordinateur.

Plus impressionnant encore, cette intelligence artificielle est capable de scanner tous les sites d'annonces afin de trouver la perle rare, les critères qu'elle propose étant très poussés. "Parquet dans le séjour, oui, j'en veux", tranche Laurence en cliquant sur cette option. Le site internet est ainsi capable de décortiquer le texte et les photos d'une annonce pour y trouver des critères qui n'étaient pas forcément renseignés à l'écrit initialement. "La journée, je travaille et je n'ai pas forcément le temps de répondre à une agence immobilière. C'est donc l'intelligence artificielle qui me fait ses propositions toute seule", se réjouit l'utilisatrice.