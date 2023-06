VIDÉO - Increvables : les tout premiers pneus sans air expérimentés par La Poste

Il faudra donc attendre la fin de ces différentes expérimentations pour que de tels pneus soient disponibles à l'achat pour les particuliers, à horizon 2030, et connaitre leur prix. En attendant, ces derniers continueront de susciter la curiosité chez chacun de ceux qui ont la chance d'en croiser. "J'ai jamais vu des pneus comme ça", s'étonne ainsi sur le parking d'un supermarché un passant dans le reportage en tête de cet article, tandis qu'un second ne semble pas indifférent non plus. "Ça me surprend un peu, surtout la taille de la gomme, c'est ça qui me parait bizarre", explique-t-il.

À titre de repère, si de tels pneus équipent un jour tous les véhicules de la planète, cela évitera de jeter chaque année jusqu'à 200 millions de pneus crevés, soit l’équivalent de 2 millions de tonnes de matériaux.