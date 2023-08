REPORTAGE - Les humanoïdes débarquent : rencontre avec Sophia, robot (presque) en chair et en os

Pour preuve, il y a quelques semaines, les Nations unies ont organisé une conférence de presse animée par neuf robots presque humains. À la question de savoir "comment être sûr que les robots ne mentiront jamais ?", ces conférenciers d'un jour restent assez évasifs. "Personne ne peut être sûr de cela. Je peux vous promettre d'essayer d'être sincère". Il faudra s'en contenter. "Les humains sont exceptionnels et ils ont la capacité de créer et d'inventer des choses incroyables", assure Sophia lorsqu'elle est invitée à donner son avis sur l'Homme.

Ces dernières années, la robotique a fait des progrès spectaculaires. Plus intelligentes et plus agiles, ces machines accomplissent parfois de réels exploits. Au-delà de pouvoir accomplir certaines acrobaties, d'autres pourraient parvenir - demain - travailler dans des entrepôts de stockage. Le géant américain Amazon, par exemple, soutient le développement d'une machine allant dans ce sens. Tesla, de son côté, développe également un robot, baptisé Optimus.

Créer un robot avec une tête, des bras et des jambes est-il loin d'être simple. Et ce, rien que pour permettre au robot d'avoir des "expressions humaines". Le développement est infiniment plus complexe que celui des robots utilisés actuellement dans des usines pour des tâches simples et répétitives.