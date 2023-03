VIDÉO - Les robots, nouveaux collègues précieux des agriculteurs

Chez ce concessionnaire, huit éleveurs sur dix se tournent désormais vers les robots. Mickaël et Armelle ont récemment sauté le pas. Impensable aujourd’hui de faire machine arrière. "On n’y pense même plus tellement la qualité de vie et le confort de travail est important pour nous. C’est quelque chose qui va arriver sur le marché comme si on allait acheter une voiture. C’est l’avenir. C’est certain", assure Mickaël. De leur côté, les animaux ont l’air de s’être bien adaptés à cette agriculture du futur.