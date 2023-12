VIDÉO - Qu'est-ce qu'Olvid, la nouvelle appli de messagerie que doit utiliser le gouvernement ?

Élisabeth Borne a demandé aux membres du gouvernement de supprimer les applications de messagerie comme WhatsApp, Telegram ou Signal, et d’utiliser Olvid à partir du 8 décembre. TF1 fait le point sur le fonctionnement de cette application française.

Finis Whatsapp, Telegram et Messenger ! À partir du 8 décembre, les ministres ont pour obligation d'utiliser Olvid, une application française de communication jugée plus fiable que ces applications grand public. Un ordre qui vient tout droit de Matignon. Selon les services de la Première ministre Élisabeth Borne, "les principales applications de messagerie instantanée grand public occupent une place grandissante dans nos communications", mais "ne sont pas dénuées de faille de sécurité". Si Olvid, crée en 2019 par deux experts en cybersécurité français, est encore inconnu du grand public, il jouit déjà d’une solide réputation dans le monde de la cybersécurité.

Une application qui garantit l'anonymat

Contrairement au Russe Telegram ou à l'Américain Whatsapp, Olvid ne requiert ni numéro de téléphone, ni adresse mail. "Il faut aller dans l'application, appuyer sur le bouton 'plus' et là, un code QR s'affiche. Vous le scannez dans votre application, ça va afficher un code QR qu'il faut scanner (...). Une fois que vous avez fait ça, il y a une discussion qui apparaît dans laquelle vous pourrez échanger de manière parfaitement authentifiée, et c'est chiffré de bout en bout", détaille l'un des créateurs de l'application Thomas Baignères, interrogé par TF1.

Olvid est par ailleurs la seule messagerie à détenir, depuis 2020, la très stricte certification de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi). Depuis 2021, l'application française est notamment utilisée par le Raid, une unité de la police nationale.

Des appels audio sécurisés

L’application permet également de passer des appels audio sécurisés, mais cette option est payante via un abonnement de 4,99 euros par utilisateur et par mois pour un particulier, qui passent à 9,90 euros pour un business ou une entreprise (auxquels on ajoute, pour la seconde, un forfait de 4990 euros à l’année). Contrairement à WhatsApp, il n'est pas nécessaire de créer un compte sur Olvid. Une fois l’application supprimée du téléphone, il ne reste plus aucune trace.

En 2019, le téléphone d'Emmanuel Macron a été la cible de Pegasus, un logiciel espion étranger. Il avait permis d'écouter les appels du chef de l'État, et de récupérer des messages que l'on pensait sécurisés. Dans la foulée, de nouveaux téléphones extrêmement sécurisés ont été mis à la disposition du président. Trop encombrants, ils n'ont pratiquement pas été utilisés.

Si Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, est naturellement emballé par l'application, l'enthousiasme est plus mesuré dans le reste du gouvernement. "Pas encore téléchargé, je croyais que c'était le nom d'un gel douche !", moque un ministre. "Je l'ai, mais je ne sais pas me servir de tous ces trucs. Je suis très peu connectée", confie anonymement un membre du gouvernement, interrogé dans le reportage en tête de cet article.

Si l’initiative représente un pas du gouvernement vers davantage de sécurité en matière de données, les experts mentionnent également que l’utilisation actuelle d’Olvid, encore limitée, ne permet pas de prouver sa fiabilité à plus grande échelle.