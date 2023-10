VIDÉO - Un hacker dévoile ses méthodes imparables pour géolocaliser une photo ou retrouver quelqu'un

À qui concrètement servent ces outils, qui permettent de dénicher des informations enfouies sur internet, bien au-delà des moteurs de recherche classiques comme Google - "qui n'indexe que 4% des pages web disponibles", selon Julien Metayer ? Aujourd'hui, le fisc français, par exemple, scanne les cartes satellites pour traquer les piscines non déclarées. Les assurances et les banques n'hésitent plus également à parcourir vos réseaux sociaux avant de vous faire confiance. Tandis qu'en cas de divorce, votre vie digitale peut cette fois être décortiquée pour prouver une infidélité.

Ces techniques sont par ailleurs utilisées par les services de renseignement et de police. Plus prosaïquement, l'Osint attire souvent les "Escapeurs" (pratiquants d'escape games), les chasseurs de trésor et les hackers. Et depuis cette rentrée, dans le cadre d'une campagne de sensibilisation aux métiers et aux risques cyber (piratage, harcèlement...) lancée par le ministère de l'Éducation, 4 millions de collégiens et lycéens vont être sensibilisés à cette pratique. La France suit ainsi les traces de la Grande-Bretagne, qui a lancé des cours d'Osint pour collégiens.