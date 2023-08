REPORTAGE - Voiture autonome : à San Francisco, ça crisse autour des robots-taxis

"C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui en ont marre d'être retardés à cause de véhicules qui sont un peu hésitants sur la route. Les rues de San Francisco sont compliquées. Mais si vous entraînez ces véhicules dans des environnements aussi complexes, ils seront capables de rouler n'importe où dans le monde", estime l'expert. À terme, ces véhicules devraient être beaucoup plus fiables que l'être humain... et bien moins chers. Une course avec un véhicule autonome pourrait être facturée jusqu'à 20% de moins, de quoi bouleverser le marché du transport de personnes.