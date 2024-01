VIDÉO - Vous devriez bientôt pouvoir payer avec... la paume de votre main

Le paiement par reconnaissance d'empreintes palmaires commence à se développer en Chine et aux États-Unis. En France, la société Ingenico a mis au point un tel système pour payer ses achats en passant simplement la paume de sa main sur un lecteur. La carte bancaire est-elle en passe de disparaître ? TF1 fait le point.

Plus besoin de sortir ni carte bancaire, ni téléphone, ni montre connectée au moment de payer. Un simple geste de la main suffira. C'est déjà le cas en Chine, notamment pour payer à l'entrée de certaines stations de métro. "Parfois, le paiement par reconnaissance faciale ne fonctionne pas bien, alors que là, nos empreintes digitales ne changent pas. Tant qu'on n'est pas blessé à la main, on peut passer à la borne plus vite", explique une habitante de Pékin, interrogée par TF1 dans le reportage ci-dessus.

En juillet, le géant américain Amazon a par ailleurs déployé à grande échelle le paiement avec la paume de la main, dans l’ensemble de ses supermarchés aux États-Unis.

C'est une lumière infrarouge qui va (...) analyser les veines, et assigner des points qui sont uniques Romain Colnet, responsable développement et innovation à Ingenico

Une technologie surprenante qui existe déjà en France. L'entreprise Ingenico, leader mondial des terminaux de paiement implanté à Suresnes (Hauts-de-Seine), souhaite implanter ce type de paiement dans les commerces d'ici trois à cinq ans. Pour que cela fonctionne, il faut s'enregistrer avec son nom, prénom et sa carte bancaire, puis "scanner" la paume de sa main.

Au moment de payer, un capteur blanc pourra valider la transaction au passage de la main. "C'est une lumière infrarouge qui va venir à l'intérieur de la main analyser les veines, et assigner des points qui sont uniques", explique Romain Colnet, responsable développement et innovation au sein de l'entreprise.

Cette technologie serait par ailleurs plus sécurisée que les autres modes de paiement. "On ne pourrait pas frauder le système avec une photo de la main, il faut vraiment que la main soit là et que le sang circule dans les veines au moment du paiement. En termes de sécurité, c'est vraiment le summum de ce que l'on peut faire", poursuit le directeur de la technologie d'Ingenico.

Jonathan Namigohar, gérant d'une pharmacie, voit plusieurs avantages à ce mode de paiement : "C'est déjà la rapidité du système qui, derrière, peut limiter les flux d'attente. En tant que pharmacien, je pense immédiatement au prolongement sur la carte vitale. Nombreux sont les patients qui se présentent à l'officine et qui n'ont tout simplement pas leur carte vitale sur eux".

La carte bancaire sur le point de disparaître ?

La carte bancaire est-elle en passe de disparaître, avec l'émergence du paiement via les téléphones, montres connectées ou encore les différentes applications ? Quoi qu'il en soit, la carte bancaire classique pourrait disparaître au profit d'une carte entièrement dématérialisée. Il n'y aurait plus de codes confidentiels à retenir, mais il reste une contrainte : comment obtenir de l'argent en espèce ?

"Aujourd'hui, vous ne pouvez pas retirer de l'argent dans un distributeur automatique de billets avec une carte virtuelle, mais on sait qu'il y a certains pays dans lesquels cette fonctionnalité existe, donc ça va vraisemblablement progresser", analyse Caroline Zanaret-Giros, directrice générale de Boursorama, dans le reportage du 20H en tête de cet article. Certaines banques pourraient ainsi totalement abandonner la carte bancaire physique d'ici à cinq ans.