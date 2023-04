VIDÉO - Internet : pourquoi 12 millions de Français n'ont toujours pas accès au très haut débit

À Lamberville, 20 km plus loin, le débit n'est pas meilleur. Catherine n'a pas accès à la fibre optique. Et pour se connecter à Internet, elle doit s'organiser. Comme elle, douze millions de Français sont privés de très haut débit. Dans les Landes, la Nièvre ou encore le Morbihan, une personne sur dix n'a pas accès à un débit suffisant pour jouer en ligne, par exemple. Dans d'autres départements, comme la Manche ou l'Ardèche, cela concerne même deux Français sur dix.

Comment expliquer ces disparités ? "Les zones rurales sont pénalisées par rapport aux grandes villes. Les logements sont plus loin les uns des autres. Donc, le déploiement technique du réseau manque de travaux", détaille Frithjof Michaelsen, chargé des missions numériques de l'UFC-Que Choisir. Des travaux plus coûteux, et donc moins rentables pour les opérateurs.