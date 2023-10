VIDÉO - Facebook et Instagram bientôt payants : ces abonnements vont-ils séduire les utilisateurs ?

Avec une offre "Famille" lancée pour 23,99 euros par mois pour des réseaux sociaux consultables sans publicité sur plusieurs écrans, cela reste une formule "vraiment pas donnée", selon l'expert. Ce changement révolutionne en tout cas le principe de fonctionnement de ces deux réseaux sociaux. À ses débuts, Facebook fondait une partie de son marketing sur un principe simple : la gratuité de ses services. Facebook, "c'est gratuit, et ça le restera toujours", pouvait-on alors lire sur la page d'accueil du réseau social. Aujourd'hui, le slogan publié au même endroit est beaucoup plus laconique : "C'est rapide et facile".