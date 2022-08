Restaurants : des robots pour vous servir !

On les croyait cantonnés aux pays asiatiques, mais ils arrivent chez nous. De la commande au service, en passant par la cuisine, les robots mettent les boulons à la pâte. Voici par exemple Pazzi, le premier robot pizzaiolo au monde, et il est Français. Le premier restaurant a ouvert en 2019. Pazzi façonne la pâte, étale la sauce, dispose la garniture, cuit la pizza au four et la découpe. Le client n'a plus qu'à récupérer son carton, avec en prime le spectacle. Dans un quartier très touristique au centre de Paris, les clients sont séduits.