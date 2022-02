Révolution : tout ce qu'il faut savoir sur les "NFT"

Cette technologie s'appelle la "chaîne de blocs". Et c'est pour l'utiliser qu'il faut payer son NFT en cryptomonnaie. Seul le propriétaire d'une œuvre d'art numérique peut la revendre. Des plus-values et des ventes record, le marché des NFT encore très jeune, atteint des niveaux à peine croyables. En guise d'exemple, dix millions d'euros pour une image d'un artiste numérique très coté, 60 millions d'euros pour un collage de milliers de photos. Sous forme de NFT, on trouve des vidéos, de la musique et même le premier SMS de l'histoire vendu récemment aux enchères.