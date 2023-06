VIDÉO - Salon du Bourget : quand des ingénieurs en herbe lancent des fusées

Quelle que soit la nationalité de l'équipe le tir doit répondre à un cahier des charges : atteindre une altitude de 259 mètres, et temps de vol de 42 à 45 secondes. À chaque édition, le salon du Bourget accueille ce défi et départage les apprentis astronautes. Résultat final : les États-Unis sont mis hors course, les Britanniques l’emportent et les Français sont vice-champions du monde. Une belle performance pour leur petit collège, celui de Mugron, un village des Landes qui compte un peu plus de 1300 habitants.