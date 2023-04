VIDÉO - Santé : bientôt des exosquelettes accessibles à tous ?

Développer des exosquelettes, qui soient au cœur de notre quotidien, c'est l’ambition d'un de leurs fabricants. "Alors là, on est sur notre dernière version", nous explique la cofondatrice de Japet, en nous présentant un nouveau modèle, qui peut se cacher sous une veste. "L’idée, c’est de le rendre plus adaptable et plus acceptable au quotidien", poursuit Amélie Blondeau, qui assure que cette dernière version, pas encore commercialisée, sera aussi moins chère.