VIDÉO - Ski : comment fonctionne une usine à neige artificielle

Ce ne sont pas des canons à neige. Contrairement à eux, elles n’ont pas besoin de température négative pour fabriquer de la neige. "La machine produit des paillettes de glace : une fois que c'est damé, ça a la même texture que la neige naturelle", affirme le directeur de la station. Dans un cube, un gaz à -26 degrés transforme l’eau tournant dans un gros cylindre en glace. Elle est ensuite cassée par une lame pour en faire des petits morceaux. Et cela fonctionne quelles que soient les températures.

Mais est-ce raisonnable comme procédé aujourd'hui ? "On le fait dans des températures raisonnables, +10 ou +15, sinon ça fond trop et ça n'a pas de sens. On ne prétend pas enneiger toute la montagne. Des points stratégiques, oui. Avec le changement climatique, le froid qui devient de plus en plus rare et la neige qui tombe tardivement, ça permet de garantir l'ouverture de la saison", explique l'un des fabricants français d'enneigeurs.