VIDÉO - Smartphones : méfiez-vous des applications malveillantes

Mais savez-vous à quelles informations accèdent ces applications ? "À chaque fois, ils nous demandent est-ce qu’on veut partager. Tout le temps, on appuie sur ‘oui tout accepter’ sans vraiment lire les conditions", reconnaît un jeune homme. "Des fois, quand ils nous mettent le règlement, on ne lit pas. On accepte, on autorise et puis voilà", poursuit une femme.

Et ça, les cybercriminels l’ont bien compris et dissimulent dans des applications anodines des logiciels malveillants. L’un des plus redoutés s’appelle Joker. Lors du téléchargement, il agit comme un cheval de Troie et s’immisce dans votre téléphone. Le logiciel peut alors faire apparaître des publicités indésirables, récupérer des informations personnelles comme vos contacts ou même pirater directement vos données bancaires.