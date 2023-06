VIDÉO - Smartphones : bientôt de nouvelles règles sur les batteries

Les constructeurs auront en outre l'obligation d'être plus transparents sur ces produits, puisqu'ils devront indiquer l'empreinte carbone des batteries de véhicules électriques et de moyens de transports légers. La capacité, performance, durabilité et composition chimique des batteries d'appareils plus petits, tels que les smartphones, devront être signifiées à l'aide d'étiquettes et de QR codes.