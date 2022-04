Smartphones et tablettes : l'Europe fait un pas de plus vers le chargeur universel

Celle-ci prévoit la création d'un chargeur universel, de type USB-C, et l'équipement de tous les appareils portables tels que les téléphones, ordinateurs, tablettes, appareils photos numériques, ou encore casques audio et consoles de jeu d'un port de ce type. Une nouvelle règle avec un double objectif, "garantir que les consommateurs n'aient plus besoin d'un nouveau chargeur et de nouveaux câbles chaque fois qu'ils achètent un nouvel appareil portable", et "leur permettre de n'utiliser qu'un chargeur pour tous leurs gadgets électroniques de petite et moyenne taille", écrit le Parlement européen dans un communiqué.

La commission du marché intérieur fait cependant une exception pour les appareils trop petits pour accueillir un port USB-C, tels que les dispositifs de suivi de santé comme les montres connectées.