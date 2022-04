VIDÉO - Écologique, rapide, silencieux... voici à quoi ressemblera le train du futur

Pour faire circuler ses trains, la France compte aujourd’hui 30.000 kilomètres de voies. Mais peut-être qu’un jour, le train ne roulera plus sur des rails mais dans des tubes sous-vides à plus de 1000 km/h. Nous en sommes encore très loin. Plus proche de nous, le TGV que fera circuler la SNCF dans quelques années aura une nouvelle forme de fenêtre en tête de train. Grâce à cette fenêtre, le TGV sera plus aérodynamique. Il y aura donc moins de frottements avec l’air et par conséquent 20% de consommation d’énergie en moins à haute vitesse. Ce train sera donc plus écologique.