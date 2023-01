Petites entreprises : comment la data révolutionne le quotidien et optimise les factures

Être plus rentable grâce aux données, ce n’est plus réservé aux entreprises du CAC40. Dans cette PME montpelliéraine, on loue des pelleteuses et des outils pour les chantiers. Et ici aussi, on produit de la donnée. Quand une machine est louée, son heure de départ et sa destination sont enregistrés. Lors d’une maintenance, le temps de réparation et les pièces utilisées sont notés.

La PME a investi 50 000 euros dans un tableau de bord qui rassemble toutes ces informations. En un clic, l’entreprise peut savoir quelle machine est la plus rentable, laquelle n’est pas assez louée. Résultats : plus de sérénité dans les investissements. La suite de ce reportage est à retrouver dans la vidéo en tête de cet article.