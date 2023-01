Télé sans câble, pressing dans le placard : les innovations qui vont révolutionner votre intérieur

Cela ne vous a pas échappé, nos télévisions sont toujours plus fines. Les câbles, eux, se font plus discrets. Un écran exposé dans les allées du CES de Las Vegas, aux États-Unis, n’en a d’ailleurs plus besoin : il fonctionne sur batterie. Demain, votre télévision pourra carrément s’effacer. Celle-ci peut devenir transparente sur commande, à placer idéalement devant une fenêtre ou une cheminée.