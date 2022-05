Téléphone portable : méfiez-vous des applications malveillantes !

Sur les téléphones, les applications organisent aujourd'hui tous les aspects de notre vie quotidienne. Pass vaccinal pour le Covid, gestion de la banque ou du GPS... Tout se fait maintenant par téléphone. Mais la plupart des utilisateurs ne savent pas vraiment à quelles informations accèdent ces applications. "Des fois, quand ils nous mettent les règlements, on ne lit pas, on accepte et on autorise ", avoue une jeune femme au 20H de TF1.