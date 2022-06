Téléphones, tablettes, ordinateurs : enfin un chargeur unique !

C'est assez laid, c'est assez encombrant et pourtant, nous en avons tous un. Un tas de fils, de chargeurs, dont on ne sait pas quoi faire. Mais l'Union européenne a enfin tranché. Nous aurons un chargeur unique. Terminée la connectique que vous avez déjà vue pour les appareils de 8 ans et plus, finit aussi celle fabriquée par une seule marque. Désormais, nous utiliserons tous l'USB-C. D'ici l'automne 2024, il permettra de charger tous vos téléphones, tablettes, appareils photo numériques, console de jeux portables. En revanche, il faut attendre 2026 pour qu'il soit imposé aux ordinateurs portables.