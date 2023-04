Comment détecter une caméra cachée dans sa location de vacances ?

Le fléau prend de l'ampleur : des vacanciers venus profiter d'une location saisonnière se retrouvent épiés à leur insu par les propriétaires, grâce à de discrètes caméras dissimulées dans le logement. Ces derniers mois, les plaintes s'accumulent, déposées majoritairement par des femmes, filmées contre leur gré et souvent dans leur intimité, dans la chambre ou la salle de bain, par des objectifs faciles à se procurer et vendus à quelques dizaines d'euros seulement.

Une victime témoigne ainsi auprès de TF1 dans la vidéo en tête de cet article : Larissa a découvert par hasard, alors qu'elle prenait sa douche, qu'une caméra cachée la filmait dans la salle de bain, avant d'en trouver une autre dans sa chambre. "C'est vraiment très gênant. On me voit nue et franchement, je suis restée bloquée pendant des heures en me disant : 'il a vu ça'", confie la jeune femme, qui a porté plainte, disant avoir ressenti "un profond dégoût" et s'être sentie "salie".