VIDÉO - À la ferme, l'intelligence artificielle au service du bien-être animal

L’outil sert aussi à sensibiliser l’éleveur en lui apportant des "connaissances sur le type de sons qui est positif ou négatif chez ces animaux", souligne la chercheuse. Pour mieux connaître la santé de son troupeau, d'autres outils existent. Éleveur de vaches laitières dans la Sarthe, Etienne Fourmont a équipé ses bêtes avec un collier connecté. "Il va collecter toutes les informations de mouvements de la vache. Et comme il est [accroché] à leur cou, on va savoir quand est-ce qu’elle mange et quand est-ce qu’elle rumine", explique-t-il, dans le reportage vidéo. Depuis qu'il a investi dans cet équipement, l'éleveur a totalement changé ses habitudes de travail.